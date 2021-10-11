Как сообщает пресс-служба музея, электронная экспозиция, посвященная церковному празднику Покрову Богородицы, развернется на первом этаже технологичного Центра и включит мультимедиа инсталляции, созданные на основе произведений из коллекции древнерусского и декоративно-прикладного искусства Русского музея.

Также в рамках акции пройдет еще два мероприятия — это IV Покровские академические чтения и открытие информационного центра "Русский музей: виртуальный филиал" в научно-просветительском центре Константино-Еленинского женского монастыря.

В пространстве электронной экспозиции Центра мультимедиа в музейной интерпретации предстанут иконы из коллекции Русского музея, раскрывающие образ Иисуса Христа, Богоматери и русских святых, а также формы высокого русского иконостаса.

Одна из инсталляций экспозиции посвящена уникальному памятнику лицевого шитья — Шитому иконостасу царя Федора Иоанновича и царицы Ирины Федоровны, который датируется 1592 годом.

"Благодаря высокоточной съемке зрители смогут увидеть особенности техники шитья золотыми и серебряными нитями, разными швами, что создает особую мерцающую рельефную поверхность шитой иконы. Визуальное восприятие произведения дополнит рассказ исследователей и реставраторов, которые раскроют некоторые секреты мастерства русских золотошвеек", — говорится в сообщении.

Покров Богородицы — праздник, который нашел свое яркое воплощение в иконных образах русского средневекового искусства и в русской культуре. В основе праздника Покрова лежит предание о чуде во Влахернском храме в Константинополе: Андрей Юродивый и его ученик Епифаний во время всенощного бдения увидели Богородицу, которая простерла свой мафорий как покров над всеми, кто был в храме.

Утверждение праздника на русской почве вызвало появление как многочисленных Покровских церквей и соборов, так и икон "Покров Богородицы". Образ Покрова приобрел особое символическое значение на Руси — защиты и покровительства, которое оказывает Богородица.