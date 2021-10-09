Документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Изменения вводятся из-за неблагополучной эпидемиологической обстановка на территории области.

"Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, включая ИП, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области при регистрации случаев COVID-19 в коллективах отстранять от работы всех не привитых сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы", — говорится в сообщении.