Они должны пройти вакцинацию первым компонентом до 4 ноября 2021 года, вторым компонентом до 1 декабря.
Документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
Изменения вводятся из-за неблагополучной эпидемиологической обстановка на территории области.
"Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, включая ИП, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области при регистрации случаев COVID-19 в коллективах отстранять от работы всех не привитых сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы", — говорится в сообщении.