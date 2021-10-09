По информации Канала, об инциденте с пассажирским теплоходом "Константин Коротков", следовавшем из Москвы в Нижний Новгород, стало известно 9 октября в 06:40: после расхождения на 122,9 км с теплоходом "Тольятти" теплоход "К.Коротков" навалился на правый берег Канала им.Москвы, перекрыв судовой ход.

"В момент аварии на борту находились 80 членов экипажа. Никто из членов экипажа не пострадал. Сам теплоход не получил значительных повреждений и пробоин", — отмечается в сообщении.

Расследование транспортного происшествия ведет Ространснадзор.

Комфортабельный четырехпалубный теплоход "Константин Коротков" — теплоход проекта 301, длина 125 м., ширина 16,7 м. Прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2019-2020 годах. Владелец — ООО "ВодоходЪ".

Ранее о круизном теплоходе, севшем на мель в канале имени Москвы на территории Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Теплоход сел на мель в канале имени Москвы, заблокировав судоходное движение. Теплоход убирают с мели специальные службы", — сказал собеседник агентства.