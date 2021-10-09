Аэропорт на острове Пальма приостановил работу из-за скопления вулканического пепла от извержения вулкана ранее на этой неделе. Аэропорт также уже закрывали в конце сентября из-за облаков густого дыма и пепла.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, около 6,2 тыс. из 85 тыс. местных жителей было эвакуировано. До извержения на острове примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. На сегодняшний день не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.