Уточняется, что рейсами авиакомпаний смогут воспользоваться россияне и марокканцы, обучающиеся в российских вузах.

Ранее власти Марокко сообщили о временной остановке авиасообщения с Россией с 5 октября. Посольство РФ в Рабате не поясняет причины такого решения властей Марокко.

Россия возобновила авиасообщение с Марокко в начале июня. Рейсы из Москвы в Касабланку до 5 октября выполняли "Аэрофлот" и Royal Air Maroc.