"В связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании "Аэрофлот" и S7 организуют "вывозные" рейсы из Касабланки", — говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсами авиакомпаний смогут воспользоваться россияне и марокканцы, обучающиеся в российских вузах.
Ранее власти Марокко сообщили о временной остановке авиасообщения с Россией с 5 октября. Посольство РФ в Рабате не поясняет причины такого решения властей Марокко.
Россия возобновила авиасообщение с Марокко в начале июня. Рейсы из Москвы в Касабланку до 5 октября выполняли "Аэрофлот" и Royal Air Maroc.