"С 15 октября допуск совершеннолетних граждан в организации общественного питания, бытовых услуг, спорта и культуры будет осуществляться только при наличии QR-кода или сертификата профилактической прививки, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, с даты которой прошло не больше года, либо QR-кода, подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не больше шести месяцев", — говорится в сообщении.

Кроме того, на следующей неделе управление Роспотребнадзора по Мордовии определит категории граждан, для которых будет введена обязательная вакцинация.

По данным властей, на лечении в ковидных госпиталях находятся 2,4 тыс. пациентов — за неделю было госпитализировано 400 человек. Также растет число внебольничных пневмоний, особенно в возрастной категории от 60 лет и старше.

"17 медицинских учреждений задействованы в лечении ковида. Свободный коечный фонд — всего 9%. Развернуто 2700 инфекционных коек", — отмечает штаб.

Как сообщалось, за последние сутки обязательную вакцинацию для госслужащих и работников сферы услуг ввели в нескольких регионах Поволжья: Саратовской и Пензенской областях, Чувашии. А в Нижегородской области расширили перечень категорий, согласно которому работники промпредприятий и ряд студентов теперь подлежат вакцинации против COVID-19.