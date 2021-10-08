Так, работа предприятий общепита по-прежнему запрещена с 23:00 до 6:00 за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов. Приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах.

Прекращено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общепита.

Запрещена работа детских игровых площадок и игровых комнат в торгово-развлекательных комплексах.

Кроме того, с 23:00 до 6:00 запрещена работа кальянных в общественных местах.

По данным Минздрава области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 348 новых случаев коронавируса. Скончалось 26 человек, выздоровело 223.