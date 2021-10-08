"Список с кандидатурами составлен по предложениям фракций. Голосование пройдёт соответственно 12-го октября", — говорится в сообщении.

Согласно представленным материалам, "Единой России" отойдут 17 комитетов, КПРФ — пять, ЛДПР и "Справедливой России — За правду" — по четыре, "Новым людям" — два.

В частности, депутат от "Новых людей" Сангаджи Тарбаев распределен на пост главы комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Представители "Единой России", как предполагается, возглавят комитет ГД по госстроительству и законодательству — Павел Крашенинников, бюджету и налогам — Андрей Макаров, экономической политике — Максим Топилин, промышленности и торговле — Владимир Гутенев, энергетике — Павел Завальный, транспорту — Евгений Москвичев, обороне — Андрей Картополов, безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев, контролю — Олег Морозов, охране здоровья — Дмитрий Хубезов, просвещению — Ольга Казакова, экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — Дмитрий Кобылкин, информационной политике, информационным технологиям и связи — Александр Хинштейн, молодежной политике — Артем Метелев, ЖКХ — Сергей Пахомов, культуре — Елена Ямпольская, развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — Ольга Тимофеева.

КПРФ получит комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям — Сергей Гаврилов, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям со соотечественниками — Леонид Калашников, по развитию Дальнего Востока и Арктики — Николай Харитонов, по вопросам семьи, женщин и детей — Нина Останина, аграрным вопросам — Владимир Кашин.

ЛПДР отойдут комитет Госдумы по международным делам (Леонид Слуцкий), по труду, социальной политике и делам ветеранов (Ярослав Нилов), региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, физкультуре и спорту (Дмитрий Свищев).

"Справедливой России — За правду" достанется комитет по финрынку (Анатолий Аксаков), по защите конкуренции (Валерий Гартунг), науке и высшему образованию (Сергей Кабышев), делам национальностей (Геннадий Семигин).

"Новые люди" возглавят также комитет по малому и среднему предпринимательству (Александр Демин).

Сангаджи Тарбаев — бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" (чемпион Высшей лиги КВН 2006 года), был членом ОП РФ (2014-2017), членом ОП Москвы (2019-2020), председателем Совета НКО "Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений". В 2019-2020 годах был заместителем председателя правительства Республики Калмыкия — постоянным представителем Калмыкии при президенте РФ.