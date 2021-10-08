"Запретить в период с 23:00 до 08:00 осуществление коммерческих пассажирских перевозок и организацию водных аттракционов юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами с использованием моторных лодок, скоростных катеров и иных маломерных судов в акватории муниципальных образований Республики Крым", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.

Согласно указу, до середины ноября родители не смогут посещать утренники и другие мероприятия в детсадах и школах.

Кроме того, а документе закреплены ранее анонсированные ограничения. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, работать из дома до декабря также будет половина госслужащих. Руководители, у которых вакцинированы менее 80% сотрудников, должны будут раз в неделю тестировать на коронавирус непривитых работников за свой счет.

До декабря власти приостановили действие льгот на проезд в общественном транспорте. Также отменяется плановая диспансеризация, обследовать пока будут только переболевших COVID-19.

Новые высокие показатели заболеваемости после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился шесть раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 83 тыс. человек, более 2,6 тыс. пациентов умерли.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.