Так, с 9 октября в регионе запрещается проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей.

С 9 по 22 октября включительно в Воронежской области временно приостанавливают деятельность концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, рынков по розничной продаже непродовольственных товаров.

С 11 октября вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, исключение — граждане, которые сделали прививки от коронавируса, либо перенесшие заболевание (при условии, что с даты их выздоровления прошло не более 6 месяцев).

Ранее сообщалось, что с 11 октября в Воронежской области вводится система QR-кодов при посещении фитнес-центров, бассейнов, зоопарков, музеев, кинотеатров, театрально-концертных залов, океанариумов, цирков, гостиниц и баз отдыха, а также организаций общественного питания.

Также с 11 октября в Воронеже вводится дистанционное обучение для учащихся 5-8 и 10 классов.

За последние сутки в Воронежской области подтверждено 609 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии — 138 069.