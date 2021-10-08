Как пишут местные СМИ со ссылкой на сообщение правительства Вьетнама, речь идет только о туристах из стран с низким уровнем риска.

В частности, в декабре будут открыты залив Халонг, курорт Нячанг, города Хойан и Далат.

В сентябре власти Вьетнама объявили об открытии для привитых иностранных туристов острова Фукуок в ноябре.

Въезд для иностранцев будет разрешен с сертификатом о полной вакцинации от коронавируса, которая должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до поездки и не ранее чем за год.

Экономика Вьетнама сильно страдает от отсутствия иностранных туристов. До закрытия границ из-за пандемии на него приходилось 10% ВВП страны.