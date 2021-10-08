"С июня по сентябрь Сочи посетили 2,8 млн туристов. А с начала года количество гостей составило 5,8 млн человек, это на 6,3% больше показателя 2019 года. В летний период работали 2 889 средств размещения на 92 304 номеров. Сегодня на территории Сочи единовременно размещаются около 125 тыс. человек. Средняя загрузка объектов размещения составляет 70%", — сказал Копайгородский.

Всеми видами транспорта — самолетом, поездом, на автомобиле — в пик летнего сезона в Сочи приезжали 50 тыс. человек ежедневно.

Мэр отметил, что Сочи по-прежнему остается одним из главных направлений для отдыха в России. "Вся индустрия гостеприимства уверенно адаптировалась к работе в условиях антиковидных мер, мы успешно провели летний сезон и сейчас ожидаем хороших показателей в зимнем. Планируем по итогам года принять 6,8 млн гостей", — сказал Копайгородский.

По его информации, "продажи туров в Сочи на период зимних праздников уже превысили 40%. В течение всего зимнего сезона прогнозируется 80% загрузка отелей, а в новогодние праздники — около 90%".

Копайгородский также рассказал вице-премьеру, что в Сочи в этом сезоне функционировало 183 пляжа. 33 из них удостоены международного экологического сертификата "Голубой флаг". В 2022 году планируется увеличить количество таких пляжных территорий до 39. Также в этом году в Сочи в прибрежном кластере будут работать около 30 зимних пляжей.

По словам градоначальника, благодаря поддержке правительства РФ и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Сочи активно развивается санаторно-курортная отрасль.

"По итогам девяти месяцев текущего года доходы от санаторно-курортной отрасли составили более 1 млрд рублей", — подчеркнул Копайгородский.

Он отметил, что в межсезонье в Сочи актуально восстановительное лечение и программы реабилитации после перенесенного коронавируса. Специальные программы реабилитации разработали и предлагают гостям и жителям города 24 здравницы курорта. В 2021 году ими уже воспользовались около 5 тысяч человек. Новинкой этого сезона стала новая программа восстановления после заражения коронавирусом "Postcovid-19. Восстановление Мацестой", разработанная специалистами бальнеологического курорта "Мацеста".

"На предстоящий зимний сезон горные курорты уже анонсировали горнолыжные новинки сезона 2021-2022. Значительно увеличится длина горнолыжных трасс, расширится программа действия единого ски-пасса. В этом году один из горных курортов реализовал проект по развитию сети экологических троп, который получил грантовую поддержку Ростуризма", — сообщил мэр Сочи.