"Для того, чтобы это было системно, нам необходимо в рамках стратегии развития туризма выработать концепцию развития экологического туризма, природного, где будет четко понятно, где мы находимся, какие у нас цели и задачи. Во всем мире такие проекты начинаются со стратегического планирования. Туризм – это межведомственная сфера. Когда будет единый стратегический документ, тогда будет определенный план мероприятий, в рамках которого необходимо собрать меры поддержки", — сообщила на конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" в Сочи врио начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова.

Она отметила, что в рамках нацпроекта по туризму у Минприроды стоит задача разработать концепцию экологического туризма.

"Мы готовы выступить координирующим органом, потому что у нас уже есть ряд таких стратегических документов, мы понимаем, как выстроить работу, что в нее включить. Мы идем по такому пути: создаем межведомственную рабочую группу, включаем туда все заинтересованные организации. Это и бизнес, и турсообщество, и министерства. И впоследствии понимаем, где у нас проблемы. Все отраслевые направления разделены на 4 блока: нормативная база, инфраструктура, качество услуг и продвижение. Это все должно быть прописано. Иначе мы каждый раз будем обсуждать, кто должен отвечать за те или иные меры поддержки тех объектов, которые к нам не относятся", — пояснила Меньшикова.

По ее словам, для развития природного и экологического туризма необходимо синхронизировать усилия и создать единую площадку для продвижения такого отдыха, в том числе и на международных площадках.

"На данном этапе мы уже поговорили с Росзаповедцентром. Есть определенные договоренности именно по выработке таких условий в рамках развития туризма Арктики", — заключила Меньшикова.

Четверная международная конференция, посвященная природному туризму, проходит с 6 по 8 октября на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи. На конференции обсуждаются ключевые вызовы, перспективы, тренды и риски, встающие на пути устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях.