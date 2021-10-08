Выполнение рейсов запланировано четыре раза в неделю. Самолеты из Петербурга будут вылетать в Томск в вечернее время по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в обратном направлении — утром каждого из последующих дней.

Рейсы значатся в расписании до 26 марта.

В настоящее время из Санкт-Петербурга в Томск летает только авиакомпания Nordwind Airlines. До конца декабря полеты выполняются по понедельникам, четвергам и субботам. Согласно расписанию аэропорта "Богашево" (Томск), с приходом на маршрут "России" Nordwind снизит регулярность до двух рейсов в неделю — по понедельникам и четвергам.