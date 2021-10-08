"Министерство туризма Израиля работает над планами разрешить отдельным вакцинированным туристам посещать страну с начала ноября. Сейчас Израиль могут посещать только организованные группы от пяти до 30 туристов из "зеленых", "желтых" и "оранжевых" стран", — пишут издания.

Россия в настоящее время не входит в список стран, откуда разрешен въезд тургрупп в Израиль.

По данным управления по туризму правительства страны, в сентябре 2021 года было зарегистрировано 34,5 тыс. прибытий иностранных туристов. Это более чем вдвое больше, чем за тот же месяц годом раньше — 15,1 тыс. В сентябре 2019 года, до пандемии, Израиль принял 405 тыс. зарубежных гостей.

Показатель прошлого месяца представляет собой рост на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 91,5% меньше, чем в сентябре 2019 года.

По заявлению IGTO, правила въезда для туристов были упрощены для того, чтобы восстановить индустрию туризма и дать возможность зарабатывать сотням тысяч людей, работающим в отрасли страны.