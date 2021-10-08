"В связи с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты авиакомпания "Белавиа" вынуждена приостановить выполнение рейсов по 14.12.2021 в следующие города: Вена, Брюссель, Лондон, Будапешт, Берлин, Франкфурт, Ганновер, Мюнхен, Барселона, Рим, Милан, Ларнака, Рига, Вильнюс, Кишинев, Амстердам, Варшава, Белград, Киев, Одесса, Львов, Харьков, Хельсинки, Париж, Прага, Стокгольм, Таллинн, Калининград", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день "Белавиа" выполняет рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.

ЕС и ряд других стран закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство после инцидента с самолетом Ryanair. Также самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии и совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за поступившего от белорусских спецслужб сигнала о минировании, который оказался ложным. На борту рейса находился бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.