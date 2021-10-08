"Краснодарский край активно используют заложенные в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" меры господдержки", — заявил Чернышенко на встрече с мэром Сочи Алексеем Копайгородским в пятницу.

Он отметил, что инвесторы Краснодарского края в рамках нацпроекта получили 11 грантов, в том числе для реализации трех проектов в Большом Сочи. Работа по ним уже идет и будет завершена к концу года.

"Что касается льготного кредитования, то на валидации сейчас находится восемь проектов по строительству и реконструкции гостиниц: три — в Сочи, четыре — в Анапе и один — в Абрау-Дюрсо. Инвесторы планируют вложить около 66 млрд руб. и построить 4,3 тыс. новых номеров категорий 4 и 5*", — сообщил вице-премьер.

Он также сообщил, что регион был одним из самых востребованных при покупке туров в рамках туристического кешбэка. В текущем сезоне специальные предложения по отдыху в Сочи предлагают 22 санатория, порядка 100 отелей и 12 туроператоров. По возврату части стоимости путевок в детские лагеря Краснодарский край также на первом месте по количеству поданных заявлений, их поступило почти 15 тысяч.

Говоря об итогах летнего туристического сезона в Сочи, Чернышенко отметил: "Приятно знать, что около 30% отдыхающих в Сочи — это молодые люди. Необходимо создавать для них качественный сервис, стимулировать и дальше отдыхать в России".

Вице-премьер также указал на важность качественной подготовки к зимнему туристическому сезону. "Готовясь к зимнему сезону, важно, чтобы с увеличивающимся наплывом гостей справлялись средства размещения. Туристы должны быть довольны качеством услуг и отдыхом в целом. Также важно обеспечить безопасность людей. Это касается как проживания, так и массовых мероприятий. Необходимо продолжить вакцинацию персонала. Сейчас из работающих в отрасли почти 35,5 тыс. человек привито 80,4%. Результат хороший, но необходимо увеличивать это количество", — сказал Чернышенко.