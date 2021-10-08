"Нам пора внедрять опыт других регионов, и начнем со сферы культуры. С понедельника в организациях культуры концерты могут проходить для вакцинированных или переболевших. Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода", — сказал он.

Также с 1 ноября это требование будет распространено и на другие сферы, в том числе предприятия общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации.

Спортивные мероприятия, которые внесены в официальный план, в том числе отборочные игры профессиональных команд, могут проводиться, но без зрителей.

По данным оперштаба, с начала пандемии в Псковской области выявлено 51 тыс. 787 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 человек скончались. Суточный прирост заболевших составил 209 человек.