"Особой активности нет. Все-таки этот сезон пройдет без доминирующего Египта", — отметил он.

Президент УАТ полагает, что туристы не спешат за путевками в Египет из-за недостатка информации, всплеска заболеваемости COVID-19 и возможного введения на этом фоне новых ограничений.

"Сейчас вообще общий спад. Уже ноябрь и декабрь многими распродан по иным направлениям, в частности в Объединенные Арабские Эмираты. Ну и сильно сократилось число путешествующих за рубеж как таковых", — подчеркнул Мальцев.

Эксперт при этом не исключил, что ситуация может поменяться ближе к ноябрю, поскольку операторы еще пересматривают и корректируют свои программы.

Ранее сообщалось, что в начале августа Россия возобновила регулярные рейсы на популярные египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Сначала полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов, в том числе из Екатеринбурга.

С 16 сентября летать из Екатеринбурга в египетский Шарм-эль-Шейх один раз в неделю начала авиакомпания Air Cairo, а в конце месяца полетную программу из екатеринбургкого аэропорта "Кольцово" в Хургаду и Шарм-эль-Шейх открыла авиакомпания "Россия".

С ноября рейсы из Екатеринбурга на популярные египетские курорты также планировала выполнять S7 Airlines.