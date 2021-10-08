"Изначально на 2021 год было запланировано 34 рейса. Но туристов, которые хотят посетить Алапаевск в рамках экскурсионного тура в брендированном вагоне, оказалось гораздо больше, поэтому было принято решение об увеличении частоты рейсов", — приводятся слова Копеляна в сообщении пресс-службы министерства.

Он также отметил, что глубина продаж данного тура составляет порядка трех месяцев.

"Большая часть туристов — жители Свердловской области, но также высокий интерес у гостей региона — это туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Смоленска, география очень широкая", — подчеркнул Копелян.

Кроме того, будет увеличено количество рейсов вагона на следующий год. Так, на данный момент планируется, что в 2022 году состоится 68 отправлений, дополнительные поезда назначили на новогодние каникулы.

"По оценке экспертов, туристов привлекает возможность проехаться на поезде, а также высокий уровень сервиса на протяжении всего тура. Всего с начала действия маршрута экскурсионный Алапаевск на поезде посетили порядка 2 тысяч человек", — отмечают в министерстве инвестиций и развития региона.

Формирование современной, конкурентоспособной туристской индустрии и увеличение турпотока в Свердловскую область является одной из приоритетных задач, обозначенных губернатором Евгением Куйвашевым и зафиксированных в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", отмечается в пресс-релизе.

"Императорский маршрут" запустили на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") в феврале 2021 года. Маршрут будет курсирует по выходным по специальному расписанию и с минимальным количеством остановок — время в пусти составляет менее трех часов.

В вагоне оформлена специальная фотозона, которая имитирует интерьер времен российского императора. Пассажиры могут примерить исторические костюмы и прослушать рассказ о династии Романовых, воспользовавшись аудиогидом. Аудиогиды доступны на русском, английском и китайском языках.

Данный маршрут был выбран в связи с тем, что именно в Алапаевск 20 мая 1918 года привезли под охраной членов семьи Романовых и близких им людей. В ночь на 18 июля 1918 года они были убиты.