"Минувшим днем глава региона Антон Алиханов откровенно назвал ситуацию в регионе с коронавирусом "крайне тяжелой", отметив, что " у нас почти две тысячи человек находятся на стационарном лечении, из них почти тысяча человек — на кислородной поддержке". И потому власти сегодня рассматривают возможность новых ужесточений по коронавирусу. Это может быть режим посещения по QR-кодам всех торговых центров, которых в регионе очень и очень много", — сказал Лысков.

По его словам, такие ужесточения мер безопасности подталкивают людей к соблюдению антиковидных правил, желанию вакцинироваться. Так, после объявления очередных мер профилактики COVID-19 с 5 октября власти отмечают резкий рост посещения прививочных пунктов.

"В эти дни медики говорят фактически от тройном росте числа прививающихся. Если раньше таких граждан было примерно 500, 600, 700 человек в день, то сейчас это порядка 2 тысяч. При этом имеющиеся возможности позволяют вакцинировать до 6 тысяч человек в день. Очередей в стационарных и передвижных прививочных пунктах сегодня практически нет", — отметил Лысков.

Он также сообщил, что по состоянию на 8 октября в регион поступило 475 239 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 335 892 человека, полностью завершена иммунизация у 315 968 граждан.

Как сообщалось, с 5 октября в регионе ужесточены меры по противодействию коронавирусу. В области приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров любой тематической направленности.

С 8 октября посещать кафе, рестораны, столовые и иные места общепита смогут только люди, имеющие QR-код о вакцинации или о перенесённом коронавирусе, но не более шести месяцев с момента выздоровления. При этом данный запрет не будет распространяться на гостиницы и отели, которые обслуживают туристов из других регионов страны. С 1 ноября в перечень мест, где посещение будет разрешено по QR-кодам, добавят бассейны, фитнес-центры, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры.

Кроме того, в регионе продолжает действовать масочный режим для граждан старше 65 лет. Этот режим сохраняется для общественного транспорта, всех видов торговли и предприятий обслуживания.

В настоящее время в области отмечается рост заболеваемости COVID-19. Ежедневно выявляется более 270 инфицированных.