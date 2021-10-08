Кроме того, министерство здравоохранения и профилактики эмирата официально одобрило вакцину "Спутник V", теперь она входит в список вакцин, с которыми разрешен въезд.

Для въезда в эмират туристам нужно за 48 часов заполнить форму Register Arrivals Form, к которой прикрепляется сертификат о вакцинации. После этого анкета и сертификат должны быть одобрены через sms. Затем туристы устанавливают приложение Alhosn, в котором видны результаты тестов и статус вакцинации. Оно используется при входе в общественные места эмирата. Так, без прививки не пустят в рестораны, кафе, торговые центры, музеи и культурные центры, а также в тематические парки.

Кроме того, за 48 часов до поездки путешественник должен сдать ПЦР-тест. По прилету в Абу-Даби ему присвоят номер ID, необходимый для полной регистрации в приложении Alhosn. Также в аэропорту нужно сдать еще один тест, результат которого будет готов через 90 минут. От теста освобождены дети до 12 лет. Туристы из стран, входящий в "зеленый список", сдают еще один тест на шестой день пребывания в стране, это можно сделать в отеле.

До включения России в "зеленый список" туристы должны были проходить после прибытия 10-дневный карантин.