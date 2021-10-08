Это станет рекордным показателем за все время работы аэропорта, отметил представитель компании, добавив, что рост обусловлен расширением линейки полетов по внутрироссийским направлениям, в том числе, в период туристической активности. Самыми популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск.

По итогам 2019 года аэропорт обслужил 338,8 тыс. человек, а в 2020 году — 482,15 тыс. человек. Таким образом, в текущем году прогнозируется рост вдвое относительно 2020 года и втрое к "доковидному" 2019-му.

За 9 месяцев 2021 года было обслужено 900 тыс. пассажиров (рост вдвое к аналогичному периоду прошлого года и в 2,8 раза к "доковидному"). Согласно пресс-релизу компании, в тройку лидеров вошли авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот" и "Ютэйр": на своих рейсах они перевезли на курорт 561,4 тыс. человек.

Отмечается, что в октябре в расписании сохранились ежедневные рейсы в Москву, Петербург, а также еженедельные перелеты в Новосибирск, Челябинск и Екатеринбург. Все рейсы в Геленджик выполняются с загрузкой кресел порядка 90%.