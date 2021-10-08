"По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет", — сказал Лавров в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса.

Он отметил, что замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут переданы в межведомственную группу, которая готовит новую процедуру.

"Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и конечно визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности", — сказал глава МИД России.