"В 2019 году в Шардже побывали 1,8 млн иностранных туристов, в том числе 20% — из России. Всего мы приняли 354 тыс. россиян. В 2020 году число российских туристов упало до 117 тыс., большинство из них приехали в первом квартале до закрытия границ. С января по август текущего года турпоток из России составил 90 тыс., причем большинство из них приехали летом, хотя летний сезон всегда считался непопулярным для Шарджи", — рассказал он журналистам.

По словам Аль Мидфа, в 2022 году эмират рассчитывает полностью восстановить допандемийный турпоток и вернуться к цифрам 2022 года. Россия занимает второе место по числу туристов в Шардже.

"Россиян не останавливает, что Шарджа – безалкогольный эмират, и спиртные напитки у нас полностью запрещены. Поэтому мы считаем, что расхожий миф о том, что русские много пьют, неверен", — подчеркнул он.

Аль Мидфа сообщил, что многие российские туристы постоянно приезжают на отдых в Шарджу.

"Им удобнее прилетать в эмират на чартерных рейсах, которые выполнялись до пандемии из российских регионов. Поэтому рост турпотока сейчас сдерживается запретом на чартерную перевозку. Мы ведем переговоры с российскими властями о том, чтобы его отменить", — добавил представитель эмирата.

Авиасообщение между Россией и Шарджей открыто больше года назад, в сентябре 2020 года. Регулярные рейсы между Москвой и Шарджей сейчас выполняют авиакомпания эмирата Air Arabia, а также российские перевозчики. При этом чартерная перевозка не разрешена.

Для въезда в Шарджу необходим ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до поездки. После прибытия нужно сделать еще один тест и ждать его результата в изоляции. Кроме того, необходимо распечатать и заполнить перед регистрацией на рейс декларацию о состоянии здоровья. Все туристы должны скачать на свои телефоны приложение с функцией безопасного отслеживания, которое выявляет контакты зараженных. Также для поездки нужен страховой полис, покрывающий лечение от ковида на территории эмирата.