С 2022 года начнется реализация нового направления, призванного помочь муниципальным музеям приобрести новое оборудование и сделать экспозиции более современными, сказано в сообщении. Средства будут направлены с последующим распределением на 2022-2024 годы. Алтайскому краю на переоснащение муниципальных музеев из федерального бюджета планируется направить более 60 млн рублей. В 2022 году региону предусмотрено чуть более 8 млн рублей, в 2023 — 13,5 млн рублей, а в 2024 — 41,1 млн рублей.

"В ближайшее время будет разработан порядок распределения средств между учреждениями. В первую очередь федеральные средства планируется направить на закупку нового экспозиционного и компьютерного оборудования", — сказано в сообщении.

В Алтайском крае сейчас работает 63 муниципальных музея.