"Установить, что с 11 октября 2021 года не допускается посещение гражданами без предъявления QR-кодов на электронном или бумажном носителе, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, либо перенесение COV1D-19 при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, это правило распространяется на посещение спортклубов, фитнес-центров, бассейнов, зоопарков, музеев, кинотеатров, театрально-концертных залов, океанариумов, цирков, гостиниц и баз отдыха, а также организаций общественного питания.

По данным на 7 октября, всего в регионе зарегистрировано 137 тыс. 460 случаев коронавируса, из них 604 за последние сутки. Выздоровели 113 тыс. 168 человек, скончались — 6 тыс. человек.

6 октября пресс-служба областного правительства сообщила, что "в связи с болезнью губернатором Воронежской области Александром Гусевым подписано распоряжение о возложении исполнения обязанностей главы региона на заместителя губернатора Виталия Шабалатова".