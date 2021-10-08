"Обычно экспонаты в таких музеях делаются в форме настольных моделей. Мы пошли дальше. Пробили бетон в нашем здании, вырыли яму три на два метра — там будет экспозиция рельефа Байкала. А сверху будут горы в 3D, населенные пункты", — сказал он.

Рамазанов добавил, что в следующем году добавится еще одна экспозиция, касающаяся сейсмики Байкальской рифтовой зоны. Каждый посетитель сможет, нажав на кнопку, ощутить на себе землетрясение, к примеру, в 6 баллов (подобное произошло на Байкале в 2008 году — ИФ).

Говоря о режиме посещения Прибайкальского нацпарка, Рамазанов отметил, что до конца года планируется запуск специальной интернет-платформы для туркомпаний, где они смогут оформить пропуск в нацпарк для туристических групп. При этом он уточнил, что для посещения будет установлена определенная квота, чтобы снизить антропогенную нагрузку на прибрежную зону.

С 2021 года обычные туристы уже получили возможность оформить пропуск в Прибайкальский нацпарк онлайн. Всего по разрешениям нацпарк за 9 месяцев 2021 года посетили 128 тыс. человек, из них 98%, по словам Рамазанова, оформили пропуск посредством электронной системы baikalpass.ru.

Самыми популярными местами у туристов традиционно стали юг и север острова Ольхон, Тажеранские степи, маршрут Листвянка-Большое Голоустное, Сухое озеро, Бакланий камень — Бугульдейка.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге — озеро Хубсугул (Монголия), на севере — горный район, по которому проходит БАМ. В последние два года частота и сила землетрясений в этой зоне значительно выросли — они затронули как Иркутскую область, так и Бурятию.

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" управляет Прибайкальским нацпарком, Байкало-Ленским государственным заповедником, заказниками "Красный Яр" и "Тофаларский".