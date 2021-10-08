Никогда ранее рейсы в Египет из аэропорта Владивостока не выполнялись. Первый рейс на новом для аэропорта направлении был выполнен в пятницу.

Полеты на популярный египетский курорт планируются один раз в две недели на воздушных судах Boeing-767, ориентировочное время в полете — 12 часов 25 минут.

"Для путешествия в Египет рекомендуем пассажирам внимательно изучить правила пересечения границ в условиях пандемии и въезда в страну. Уточнить действующий на территории зарубежного государства режим ограничений можно у туроператоров или авиакомпании", — отмечается в сообщении.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партером является Anex Tour.