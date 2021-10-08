Возможности реализации проекта обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и первый заместитель гендиректора корпорации Денис Секачев, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

На шестом Восточном экономическом форуме между Приморьем и корпорацией "Туризм.рф" подписано соглашение, направленное на развитие туристического потенциала региона.

"Туризм.рф" приступает к следующему этапу сотрудничества, который подразумевает разработку концепции туристического развития региона, детальное мастер-планирование, определение наиболее интересных и востребованных путешественниками направлений", — говорится в сообщении.

В качестве пилотного проекта для мастер-планирования Кожемяко предложил остров Русский, где уже создан ряд туристических объектов, но полностью туристический потенциал территории еще не раскрыт.

"Мы готовы по острову поработать, оценить каждый участок с точки зрения его потенциала, уточнить его правовой статус. Предварительная информация у нас уже есть. После этого вы сможете подготовить свои предложения по развитию этих участков и острова в целом", — сказал губернатор.

Кожемяко добавил, что туристическая отрасль Приморья постепенно выходит из "ковидного" кризиса. Меры, направленные на развитие внутреннего туризма, принесли эффект.

"Отрасль туризма — значительный и важный сегмент экономики Приморья, ей уделяется особое внимание, но для успешного ее развития необходима высококачественная, конкурентоспособная инфраструктура мирового уровня. Для этого мы готовы совместно с вами приступить к работе по комплексному развитию туристских территорий Приморского края на основании разработанных мастер-планов", — сказал губернатор.

Как сообщалось, летом, по данным краевого агентства по туризму, в Приморье отдохнули около 1,1 млн человек.