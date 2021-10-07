"Правительством республики готовится к подписанию постановление, которое будет вводить дополнительные ограничения с 11 октября", — сказала Галимова.

Согласно постановлению, посещение массовых культурных и спортивных мероприятий, общепита, спортивных и фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, торговых и торгово-развлекательных центров площадью свыше 400 кв. метров будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание.