"В следующем году на улице Рубинштейна планируется введение круглосуточной дифференцированной платной парковки и установка стационарной автоматизированной системы контроля нарушений оплаты", — говорится в сообщении.

В четверг в городском комитете по транспорту состоялось совещание по подготовке к расширению зоны платной парковки в Центральном районе. С 1 декабря она расширится на 71 улицу.

В районной администрации объяснили, что это позволит регулировать следующие в центр транспортные потоки, упорядочить парковочное пространство и обеспечить приоритет общественному транспорту.

Платная парковка на улице Рубинштейна уже работает с декабря прошлого года. Правда, только в дневное время с 8:00 до 20:00. Там организовано 104 места, в том числе 11 локаций для автомобилей инвалидов.

Улица Рубинштейна находится в центре Петербурге и отличается насыщенной ночной жизнью, благодаря барам и ресторанам.

По оценкам СМИ, здесь сосредоточено более 80 развлекательных заведений.