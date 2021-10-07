Постановление о расширении круга вакцинируемых подписала в четверг руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Обязательная вакцинация вводится для организаций, работающих в сферах ЖКХ, управления многоквартирными домами, курьерской деятельности и доставки, туристской индустрии и частной охранной деятельности. Также она обязательная для сотрудников предприятий в сфере перевозок организованных групп пассажиров, детских игровых комнат и развлекательных центров.

Под вакцинацию попали и организации, занимающиеся массовыми спортивными мероприятиями, а также дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией помещений и оборудования. Руководители всех этих предприятий должны обеспечить иммунизацию не менее 80% от общей численности работников в срок до 20 ноября. Помимо этого в регионе должны вакцинировать до 20 ноября не менее 90% чиновников и работников организаций, подведомственных органам власти.

Также в документе указано, что руководители организаций, которые работают в сферах, определённых в июне для обязательной вакцинации, должны обеспечить иммунизацию от коронавируса не менее 80% от общей численности работников. Ранее этот показатель составлял 60%.

В пресс-службе напомнили, что с 5 октября в регионе ужесточены меры по противодействию коронавирусу. Так, приостановлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров любой тематической направленности. К ним относятся клубы, центры, студии, комплексы, площадки и "интерактивные музеи". Кроме того, с 5 октября запрещается проводить розыгрыши призов и презентации товаров в ТЦ и других торговых организациях

С 8 октября посещать кафе, рестораны, столовые и иные места общепита смогут только лица, имеющие QR-код о вакцинации или о перенесённом коронавирусе, но не более 6 месяцев с момента выздоровления. При этом данный запрет не будет распространяться на гостиницы и отели, которые обслуживают туристов из других регионов страны. С 1 ноября в перечень мест, где посещение будет разрешено по QR-кодам, добавят бассейны, фитнес-центры, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры.

В регионе продолжает действовать масочный режим для граждан старше 65 лет. Этот режим сохраняется для общественного транспорта, всех видов торговли и предприятий обслуживания.

В настоящее время в области отмечается рост заболевания COVID-19. Ежедневно выявляется более 270 инфицированных.