Выступая на совещании с участием членов Экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике на тему "Правовое регулирование деятельности гостевых домов в РФ", она рассказала, что Ростуризм разрабатывает концепцию горнолыжного туризма, которая предусматривает увеличение рынка такого туризма в России в два раза, с двух до четырех миллионов человек.

По словам Лысенковой, основные направления в текущем проекте документа – система национальных стандартов, разработка мер по поддержке развития горнолыжных комплексов, кадрового потенциала в этой области.

"Потенциал развития горнолыжного туризма огромный, мы многократно отстаем от наших иностранных коллег. В мире, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), 120 млн человек вовлечены в этот вид отдыха. В России горнолыжные комплексы начали развиваться, лидеры – Москва и Московская область благодаря домашним лыжным курортам. Но и Кемеровская область, Красноярский край, Пермский край, Челябинская область. Мы надеемся, что в эту линейку скоро войдет Кавказ", — рассказала она.

По словам Лысенковой, сейчас в России горнолыжных комплексов с различным уровнем инфраструктуры около 350, трасс протяженностью более километра – более 1400, но только 20% из них классифицированы. Канатных дорог на этих трассах установлено 800, часть из них требует модернизации и переоснащения.

Замруководителя Ростуризма напомнила, что принято постановление правительства об утверждении правил аккредитации организаций, осуществляющих аккредитацию гостиниц, лыжных трасс и пляжей. В соответствии с этими правилами трассы делятся на зеленые, синие, красные и черные, больше всего среди прошедших классификацию сложных синих и красных трасс. В тройку лидеров по количеству классифицированных трасс входит Краснодарский край, Ленинградская область, республика Башкортостан. А в пул аккредитованных организаций, которые имеют право классифицировать трассы, входят всего шесть компаний.

"Мы ведем работу по классификации горнолыжных трасс, совершенствованию самого процесса классификации, повышению мер безопасности", — добавила Лысенкова.