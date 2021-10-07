"Мы получаем очень много запросов туристов о том, где путешествует наш президент – люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году. Планируем, что это будет несколько регионов Сибири", — сообщили в пресс-службе.

Глава Ростуризма Зарина Догузова поблагодарила Владимира Путина за поддержку индустрии туризма и гостеприимства.

"Здорово, что вы сами формируете моду на активные путешествия по нашей стране – рыбалка, треккинг, отдых на природе…. Это вдохновляет миллионы туристов открывать для себя красоту России", — написала она в поздравлении президенту на своей странице в Инстаграме.

В пресс-службе ведомства пояснили, что до конца 2022 года Ростуризм обновит стандарты для обустройства туристических маршрутов с учетом запросов современного туриста.

"Поэтому новый маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам. Цель – сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать – остался доволен всем, от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа", — добавили в Ростуризме.

Всего до 2024 года планируется аккредитовать и оборудовать более 1000 туристических маршрутов во всех регионах страны. На грантовую поддержку проектов в туризме предусмотрено 5,3 млрд рублей.