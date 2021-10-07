"У нас очень высокая глубина бронирования практически по всем секторам, работающим круглогодично. До конца года загрузка объектов размещения варьируется от 70 до 100% в зависимости от географии и объекта размещения. Если мы говорим о сегменте 4* плюс и выше, то загрузка высокая, потому что у туристов есть запрос на качественный номерной фонд и круглогодичную инфраструктуры, но тем не менее еще есть достаточное количество доступных вариантов размещения. Есть уже и раннее бронирование на 2022 год", — сказал он на полях международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" в Сочи.

Как отметил Волченко, российские туристы активно бронируют гостиницы на ноябрьские праздники.

"Плюс в это время планируется проведение Ялтинского международного экономического форума и гастрономического фестиваля "Ноябрьфест". Возможность проведения и актуальные требования будут определены исходя из требований Роспотребнадзора", — пояснил он.

По словам министра, отправной точкой к развитию гастротуров, эногастрономического туризма и росту турпотока в Крым стал разработанный в 2018 году по заказу министерства кольцевой эногастрономический туристский маршрут "Винная дорога Крыма". Он объединил винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты – это 15 винодельческих хозяйств, 13 ресторанов и кафе, а также фермерские хозяйства: сыроварни, пасеки, мидийно-устричные фермы и др.

Как сообщалось ранее, за 9 месяцев с начала года Крым посетили 8,3 млн туристов. Это на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Из общего числа путешественников 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — авиасообщением, 8% — посредством ж/д сообщения.