"Это наше стремление, которое должно быть реализовано — создать самый современный, крупный и уникальный по коллекции и по технологиям Музей науки и техники, самый крупный в Европе. И полагаем, что он войдет в тройку крупнейших мировых музеев науки и техники", — сказала Манилова.

Замминистра отметила, что в настоящее время в Политехническом музее продолжается реконструкция с проведением реставрационных работ. "Но мы все-таки движемся к финалу", — подчеркнула Манилова.

Сроки завершения реконструкции музея и создание на его базе Музея науки и техники замминистра культуры РФ не уточнила.

Ранее сообщалось, что открытие Политехнического музея после реконструкции планировалось в 2021 году.

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира, был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию. Музей ведет выставочную деятельность на дополнительных площадках на ВДНХ и в комплексе зданий "Технополис "Москва".

В сентябре 2010 года по поручению президента РФ Владимира Путина начался процесс создания Музея науки на базе Политехнического музея. Проект реставрации японского архитектора Дзюнья Исигами был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году. Реконструкция в здании на Новой площади началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020 год.

В ходе работ увеличена площадь музея с 32 тыс. кв. м. до 48 тыс. кв. м. Северный и Южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами.