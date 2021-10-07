"Сейчас Оперштабом открыто авиасообщение с 64-я странами мира, но только 32 из них с теми или иными ограничениями принимают туристов из РФ. За девять месяцев 2021 года россияне совершили 5,24 млн поездок в открытые и популярные страны с целью туризма. Объемы выездного турпотока сильно отстают от показателей 2019 года. При этом, по данным АТОР, порядка 63% всего российского турпотока в дальнее зарубежье пришлось в 2021 году на одну страну", — сказала она на ежегодном саммите Travelpayouts.

Ломидзе также рассказала, что из 25 стран Европы, с которыми возобновлено авиасообщение, принимать туристов с теми или иными ограничениями готовы только 11, причем подавляющее большинство таких стран до пандемии не были массовыми туристическими направлениями.

Кроме того, сказала она, у России открыто авиасообщение с семью странами Азии (исключая ближневосточный регион), но только две из них готовы принимать туристов, причем с довольно сложными и обременительными протоколами въезда.

"Очень многие популярные у россиян массовые направления остаются закрытыми для поездок с целью туризма, или же такие поездки из-за ковидных ограничений не сформируют значительных потоков. Существенное падение выездного турпотока из РФ достаточно наглядно демонстрирует и статистика по международным авиаперевозкам. По итогам восьми месяцев 2021 года они сократились более чем в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — подчеркнула Ломидзе.

По ее словам, лидирующим направлением по объемам выездного турпотока остается Турция, на которую приходится почти 63% всех зарубежных поездок, или около 3,3 млн. Далее в первой пятерке — Кипр (около 400 тыс. поездок), Египет (350 тыс.), ОАЭ (320 тыс.) и Мальдивы (180 тыс.).

Ломидзе добавила, что цены на зарубежные туры выросли из-за ограничений на авиаперевозку, прежде всего чартерную. В результате, сказала она, в продажах туроператоров увеличилась доля дорогих туров. Глубина продаж сократилась до трех недель. Практически отказались от поездок за рубеж туристы старше 55 лет (их число сократилось на 80%), на 5% выросло число туристов, путешествующих с детьми, добавила исполнительный директор АТОР.