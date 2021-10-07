Соответствующий меморандум подписан в четверг на IV ежегодной международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" в Сочи.

"Меморандум предусматривает совместную работу по обеспечению добрососедства и безопасности для туристов и диких животных на рекреационной территории, включая научные исследования, полевые наблюдения, биотехнические мероприятия, повышение осведомленности туристов, формирование внедрения новых стандартов ответственности для работающих на территории бизнесов и т.д. В рамках проекта предполагается провести учет и ряд технических мероприятий, позволяющих отслеживать перемещение животных как на территории Кавказского заповедника, так и на участках, примыкающих к горным курортам Сочи", — сообщает пресс-служба холдинга "Интеррос".

Как уточняется, оборудование, позволяющее осуществлять такой мониторинг, предполагается установить в Сочинском национальном парке, а также в соответствующей службе горного курорта "Роза Хутор". В результате курорт и его окрестности будут рассматриваться как экспериментальная площадка для совместной работы специалистов из природоохранных и туристических структур в целях формирования среды добрососедства и благополучия как для людей, так и диких животных.

"Развитие туризма в нашей стране делает актуальным вопрос организации цивилизованного добрососедства между человеком и животным миром. Наше сегодняшнее соглашение как раз и направлено на создание такой системы, которая бы, с одной стороны, помогала заповедникам решать их научные задачи, а с другой — позволяла бы сделать отдых на ведущих российских курортах — той же "Розе Хутор" – для туристов еще более комфортным, а для животных безопасным. Это для нас, как крупных инвесторов в туристическую отрасль, и есть ответственное инвестирование и ответственное природопользование", — подчеркнула заместитель гендиректора холдинговой компании "Интеррос" Ольга Войтович.