"Все крупные компании, представленные на российском рынке, принимают в Турции туристов не только из России, но и стран бывшего СССР и некоторых европейских стран. Турецкое агентство Turizmdatabank по заказу АТОР проанализировало данные по приему в Турции именно российских граждан. Первое место по объему занимают туроператоры ANEX Tour и PEGAS Touristik, каждый из них за январь-сентябрь отправил в Анталью по 23,6% всего потока российских туристов. На втором месте – холдинг OTI, который в Россию представляет туроператор Coral Travel и его дочерний бренд Sunmar. На его долю пришлись 17,1% от всех организованных туристов в Анталье. На третьем месте – туроператор TUI Россия с долей в 16,9%", — рассказала она.

По словам Ломидзе, вместе эти четыре крупных игрока формируют в 2021 году более 80% всего российского рынка пакетных туров в турецкой курортной провинции.

Она добавила, что четвертое и пятое места заняли соответственно туроператоры "Библио Глобус" (8,6% пакетных туров) и "Интурист" (5,6%).

"Всего за девять месяцев в Анталье отдохнули через туроператоров почти 6 млн иностранных туристов, это 84,8% всего турпотока в курортную провинцию. Число российских туристов составило почти 2,7 млн человек, среди них через туроператоров приехали 89%", — сообщила исполнительный директор АТОР.

Она сообщила, по подсчетам АТОР, ANEX Tour и PEGAS Touristik привезли за девять месяцев на курорты Антальи примерно по 567 тыс. туристов из России каждый, Coral Travel вместе с дочерним брендом Sunmar – 411 тыс., а TUI Россия – 406 тыс. туристов.