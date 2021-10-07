"Сочи всегда рад туристам. Если говорить о цифрах, то с начала года город посетили около 5,8 млн туристов, из них 2 млн – это гости горнолыжных курортов. Естественно, зимняя Олимпиада в Сочи и развитие горнолыжных курортов дали большой толчок и позволили привлекать много гостей", — сказала она на международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России".

Как рассказала Петухова, в июне-июле наблюдалась высокая загрузка горного кластера.

"Это большая редкость, потому что, как правило, горный кластер загружается летом на 40-50%, а зимой на 90-100%. В этом году был ощутимый рост турпотока именно в первые два месяца лета. В августе мы заметили снижение из-за новых правил заселения в гостиницы, и горный кластер вновь получил только 40-50% загрузки. В сентябре вновь был рост", — пояснила она.

По прогнозам замглавы администрации Сочи, этой зимой горнолыжный кластер посетят около 4 млн туристов.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что курорт планирует принять по итогам года 6,8 млн туристов.