"Четвертая международная конференция "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" стартовала на горном курорте "Роза Хутор". Форум зарекомендовал себя в качестве ключевой деловой площадки для отрасли природной рекреации и туризма на ООПТ в России", — сообщает пресс-служба курорта.

Как отметил в приветствии участникам форума генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский, им предстоит обсудить самые острые вопросы стратегического развития природного и природоохранного туризма на территории ООПТ.

В свою очередь, замглавы администрации Сочи Инна Петухова сообщила, что во время пандемии коронавируса природный туризм стал пользоваться большим спросом, однако для сохранения экологии и природы поможет, по ее мнению, только законодательное регулирование вопроса.

По словам Петуховой, пандемия оказала существенное влияние, люди стали больше отдыхать на природе, и сейчас наряду с морем спросом пользуется отдых в горах, активно развиваются экотропы.

"Если смотреть официальную статистику за последние пять лет в 1,6 раз возросли доходы бюджета местного уровня и региона", — добавила она.

Участники форума, среди которых представители региональных и федеральных органов власти, общественных организаций, руководители заповедников и нацпарков и профильных международных организаций, обсудят актуальные вопросы о состоянии и развитии политики, регулирования и институтов в секторе природной рекреации и туризма на ООТП.