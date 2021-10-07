В нем отмечается, что также временно не будут работать детские развлекательные центры и игровые комнаты, танцплощадки в торгово-офисных центрах и учреждениях общепита, объекты массового отдыха.

Кроме того, с 7 октября в медучреждениях приостановлено проведение профосмотров и диспансеризации.

В Удмуртии больше недели обновляются "антирекорды" по числу заражений коронавирусом. С 1 октября из-за сложной эпидемиологической ситуации и большой нагрузки на медработников приостановлена работа большинства мобильных прививочных пунктов. Вакцинироваться можно только в одном из них, в центре Ижевска, а также в поликлиниках по месту жительства.

Власти региона установили ряд ограничительных мер: с 29 сентября закрыты фуд-корты и введены QR-коды на посещение заведений общепита, либо 50-процентная посадка в залах. С 5 октября вход по QR-кодам также установлен в местах массовых мероприятий, а с 11 октября планируется приостановить их проведение. Также с 11 октября предприятиям общепита будет запрещено работать с 23 до 7 часов, будут закрыты детские игровые комнаты в ТРЦ. До 1 декабря предприятиям большинства сфер деятельности предписано провести обязательную вакцинацию не менее 80% сотрудников.