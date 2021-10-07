"До 27 октября действует справка (о перенесенном заболевании — ИФ), сертификат о прививках, ПЦР-тест отрицательный, после 27-го числа на определенном перечне предприятий справка о ПЦР отменяется", — сказала Исханова

На сайте главы РБ уточняется, что в перечень объектов, попадающих под новые ограничения, вошли музеи, выставочные залы, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита. Кроме того, справка с ПЦР-тестом не будет действовать на междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан".

"Участники оперштаба определили такие продолжительные сроки до вступления в силу новой нормы, чтобы жители успели вакцинироваться и получить соответствующий сертификат", — отмечено в сообщении.

Как сообщалось, с 4 октября в регионе начали действовать антиковидные ограничения, введенные из-за роста заболеваемости. С понедельника посещение государственных учреждений культуры и массовых спортивных мероприятий возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

С 12 октября эти меры распространятся на торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, междугородние автобусы и пригородный поезд "Орлан", с 18 октября — на салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

.