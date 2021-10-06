Решение принято из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе.

Таким образом, с 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в регионе будет возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании в течение 6 последних месяцев, либо наличии отрицательного ПЦР-теста, действующего 72 часа.

По данным пресс-службы, за последнюю неделю количество занятых коек возросло с 2 тыс. 114 до 2 тыс. 272. Всего развернуто 2 тыс. 607 коек.

"В ближайшее время планируется развернуть еще 120 коек на высвободившихся площадях Самойловского роддома", — приводит пресс-служба слова главы областного минздрава Александра Герштанского.

Также в регионе увеличилось и количество тяжелобольных пациентов: в начале июня их было 83, сегодня их насчитывается 250 человек.

Кроме того, с 11 октября власти установят и ряд дополнительных ограничительных мер. В торгово-развлекательных комплексах вновь вводится проведение термометрии и запрет на работу детских центров и тематических парков для несовершеннолетних.

В медицинских организациях планируется временно ограничить оказание плановой помощи, в том числе проведение профосмотров и диспансеризации взрослых, за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших COVID-19.

С начала пандемии в Архангельской области выявлено 90 тыс. 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1 тыс. 183 человека скончалось.