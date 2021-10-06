"Принято решение, мы не будем закрывать бизнес или какие-то виды бизнеса. Да, какие-то ограничения мест в театрах, кинотеатрах и так далее с точки зрения заполняемости залов (планируются — ИФ)", — сказал Аксенов на видео, которое опубликовано в его телеграм-канале в среду.

По его словам, большинство заражений происходит в общественном транспорте и на таких массовых мероприятиях, как свадьбы и дни рождения.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

В последние дни в Крыму зафиксировали четыре подряд антирекорда по приросту случаев коронавируса, максимальный показатель — 452 за 5 октября. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 81 тыс. человек, более 2,6 тыс. пациентов умерли.