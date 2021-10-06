"Основой фестиваля станет Древнерусский лагерь под предводительством князя. Лагерь предложит для гостей военные и ремесленные мастер-классы, дополненный показательными выступлениями, а также музыкой", — говорится в сообщении.

Воины в древнерусских доспехах продемонстрируют боевые навыки, строевую подготовку и проведут показательные выступления. Помимо эпохи IX-XI вв. будут представлены лагеря воинов XIV-XV вв., стрельцов XVII в., лагерь Красной армии периода Великой Отечественной войны. В ходе фестиваля посетители смогут поучаствовать в реконструкции боев на репликах древнерусских мечей, пострелять из лука в средневековом тире, попробовать силы в письме на бересте старославянскими буквами и кузнечном ремесле, чеканке древнерусских монет, а также узнать о женских ремеслах Древней Руси.