"В СМИ активно обсуждается тема возможного введения так называемых "чистых зон", в том числе в предприятиях общественного питания, куда доступ будет возможен только для вакцинированных граждан при предъявлении QR-кода. Учитывая опыт введения подобных ограничений в других регионах, профессиональное сообщество с большой озабоченностью относится к такой инициативе властей", — говорится в тексте письма, копия которого имеется в распоряжении агентства.

Информацию о направлении письма губернатору "Интерфаксу" подтвердила директор по развитию ассоциации Яна Старовойтова.

В обращении подчеркивается, что отрасль общественного питания "является одной из самых "зарегулированных" с точки зрения санитарных норм, правил и ограничений" и еще не оправилась от прошлогодних ограничений. Новые же ограничения могут привести к банкротству предприятий и к потерям дохода значительной части сотрудников, занятых в данной отрасли.

"Данную меру для предприятий отрасли можно сравнить с "контрольным выстрелом", поскольку посетители вряд ли будут получать дополнительный разрешительный документ в виде QR-кода для того, чтобы зайти в кафе выпить чашку кофе или на обед", — отмечается в письме.

Вице-президент ассоциации Олег Пономарев сообщил "Интерфаксу", что свердловские власти уже отреагировали на обращение и пригласили их на совещание, которое в среду проводило региональное министерство инвестиций и развития.

"Буквально только что закончилось (совещание — ИФ). Поддержали, разделили нашу обеспокоенность. Заместитель министра инвестиций (и развития Свердловской области Евгений — ИФ) Копелян пообещал завтра транслировать нашу позицию дополнительно на совещании заместителю губернатора Павлу Крекову", — сказал он.

"Если будет введен доступ на предприятия с помощью QR-кодов для вакцинированных или переболевших, это будет банкротство, потому что выручка упадет. В Перми уже с 4-го числа такую меру ввели, и там падение до 80-90% выручки от того, что было неделю назад. Наш регион не сильно отличается от соседей", — подчеркнул Пономарев.

Ранее замглавы региона Павел Креков сообщил, что в Свердловской области планируется постепенное создание зон, "свободных от коронавируса".

"Мы будем создавать в основной части наших учреждений, расположенных на территории региона, зоны, где могут находиться люди либо привитые, что подтверждено QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код. Мы создадим зоны безопасности в кафе, концертных залах, в публичных местах — выставочные залы, музейные комплексы", — заявил он.

В департаменте информополитики региона агентству позднее сообщили, что систему QR-кодов могут ввести в Свердловской области до начала зимы.