"По информации председателя правительства КБР Алия Мусукова, объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, вырос за 9 месяцев в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении по итогам "муниципального часа", который провел глава республики Казбек Коков.

Между тем, туристический поток в Кабардино-Балкарию уже превысил прогнозные показатели по итогам 2021 года.

Ранее глава республики в ходе "прямой линии" с жителями региона сообщил, что туристический поток в КБР в 2021 году, по прогнозам, составит около 800 тыс. человек, что на 30% больше, чем в допандемийный 2019 год.

"По туристической отрасли мы будет создавать свыше 10 тыс. новых мест размещения. Это идет в программу развития Северо-Кавказского федерального округа", — сказал Коков, подчеркнув, что туризм выступает серьезным драйвером для республики.