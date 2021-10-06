На данный момент Norwegian осуществляет круизы на восьми лайнерах, при этом все, кто находятся на борту, должны в обязательном порядке предоставить доказательство получения вакцины от коронавируса.

"Мир открывается, все больше людей вакцинируются", — отметил Дель Рио, добавив, что спрос на круизы, которые уже осуществляет компания, остается крайне высоким.

Акции Norwegian в ходе предварительных торгов в среду дешевеют на 1,1%.

Norwegian Cruise Line Holdings базируется в Майами и управляет тремя брендами — Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Всего холдинг располагает 28 круизными лайнерами (вместимостью около 60 тыс. человек) и до пандемии планировал расширение флота.